Тимошенко звинуватила Ющенка у змові з Ахметовим та ПР

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО і Партія регіонів змовилися про проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Кабміні.

“Сьогодні у В.ЮЩЕНКА і Партії регіонів і, зокрема, Р.АХМЕТОВА, є чітка змова на похід на дострокові вибори. Вони домовилися, і ніяких інших конфігурацій, окрім відновлення демократичної коаліції, розглядатися не може”, - сказала вона.

Прем`єр-міністр підкреслила, що БЮТ не проводив і не проводить з Партією регіонів ніяких переговорів про створення коаліції.

“Партія регіонів була в цілковитій змові з Секретаріатом Президента для того, щоб розвалити демократичну коаліцію і піти на дострокові вибори. Партія регіонів дочекалася, коли Президент розвалив демократичну коаліцію, і прийняла рішення йти на дострокові вибори без будь-яких коливань”, - додала вона.