Лідер НУ-НС пояснив, що заважає відновленню коаліції

Лідер фракції "Наша Україна – Народна самооборона" В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявляє, що швидкому завершенню консультації щодо створення коаліції між БЮТ та НУ-НС заважають результати поїздки прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО до Москви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час пленарного засідання. (УНІАН: Ю.ТИМОШЕНКО перебувала з візитом у Москві 2 жовтня).

«Нас прикро вразили результати і стиль візиту ТИМОШЕНКО до столиці Російської Федерації», - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО зазначив, що під час цього візиту не було досягнуто жодних домовленостей щодо газу, натомість є «позиція у перспективі передати газотранспортну систему Росії».

Він також зауважив, що неприпустимим є той факт, що прем’єр-міністр України "мовчки сиділа і спостерігала", коли президент і прем’єр Росії звинувачували Україну в незаконній торгівлі зброєю.

«Нам не подобається, що прем’єр-міністр України мовчки сидить і спостерігає, коли прем’єр-міністр іншої країни ображає Президента України», - сказав В.КИРИЛЕНКО. Лідер фракції НУ-НС наголосив, що саме ці обставини «додатково стримують результативне завершення переговорного процесу».