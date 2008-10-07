Кармазін застерігає від рейдерського захоплення Київського університету

Народний депутат України Юрій КАРМАЗІН (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) звернувся із депутатським запитом до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА і в.о. голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА з приводу недопущення “рейдерського захоплення Київського національного університету ім. Тараса Шевченка через проведення виборів ректора”.

Як передає кореспондент УНІАН, у депутатському запиті міститься прохання про вжиття заходів з недопущення рейдерського захоплення університету “через проведення виборів ректора із застосуванням корупційних схем”.

Ю.КАРМАЗІН також просить перевірити факти корупційних діянь, зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень колишнім ректором КНУ Віктором СКОПЕНКОМ та іншими посадовими особами університету при вирішенні питань про відчуження земель, які належать вишу.

У депутатському запиті також зазначається, що В.СКОПЕНКО планує взяти участь у виборах ректора.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня ц. р. Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Віктора СКОПЕНКА з посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Міністерству освіти і науки України Президент доручив забезпечити організацію, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», виборів ректора університету ім. Шевченка.

Указом від 5 травня глава держави змінив формулювання про причини звільнення В.СКОПЕНКА з посади ректора КНУ та поклав виконання обов`язків ректора вишу на директора Інституту міжнародних відносин університету Леоніда ГУБЕРСЬКОГО, увільнивши від виконання цих обов`язків Володимира ЛИТВИНА (народного депутата, завідувача кафедри новітньої історії України історичного факультету КНУ), призначеного в. о. ректора 10 квітня.

Також 5 травня Президент підписав указ про заходи щодо підвищення статусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.