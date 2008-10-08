У БЮТ думають, що "нам сьогодні зачитають указ"

Учасники консультацій у Президента України щодо розпуску парламенту прогнозують, що відповідний указ з’явиться сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, перед початком консультацій лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО висловив думку, що переконувати Президента Віктора ЮЩЕНКА не розпускати парламент немає сенсу.

“Я думаю, що переконувати вже не потрібно нікого. Думаю, що нам сьогодні зачитають указ, і ми підемо працювати”, - сказав І.КИРИЛЕНКО.

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ вважає, що Президента не можна відмовляти від того, що передбачено Конституцією (розпуск парламенту за відсутності коаліції). При цьому він висловив думку, що коаліцію у нінишньому парламенті сформувати неможливо.

У свою чергу лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО також погодився з думкою, що Президент планує розпустити парламент.