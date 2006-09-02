Україна готова вводити війська в Ліван

Україна готова розглянути питання щодо направлення миротворців у зону лівансько-ізраїльського конфлікту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Львові сказав міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО.

«Рішення про направлення українського миротворчого контингенту до Лівану ще не прийнято – зараз проводяться попередні консультації з ООН», - сказав він. Міністр зазначив, що зараз ООН визначає підрозділи, які потрібні для виконання миротворчих місій в цьому регіоні.

«Попередньо ми готові розглянути можливість направлення у Ліван механізованого батальйону або інженерного батальйону, або батальйону матеріального забезпечення, або роти військової поліції – ми маємо такі можливості», - повідомив міністр.

Водночас він наголосив, що таке рішення приймає РНБОУ, затверджує Президент та остаточно розглядається Верховною Радою. «Поки що до практичного вирішення цього питання ми ще не приступили», - додав він.

Крім того міністр зазначив, що українські миротворці отримують менше грошове забезпечення, ніж миротворці інших держав. Він зауважив, що з одного боку це не справедливо, але це є віддзеркаленням економічного становища в країні. На його думку, з ліквідацією диспропорції у грошовому забезпеченні працівників різних силових структур буде ліквідовуватись різниця в грошовому забезпеченні українських миротворців та інших. «Зараз цього ми зробити не можемо», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перші миротворці висадилися на узбережжя Лівану. Вони будуть забезпечувати безпеку запланованої на сьогодні висадки з моря батальйону італійських військових у складі 880 осіб. Прибуття ще 200 італійських військових до Лівану очікується в неділю.