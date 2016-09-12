Порошенко закликає країни G7 та ЄС не визнавати вибори до Держдуми РФ в окупованому Криму

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Зазначається, що глава держави закликав не визнавати легітимність парламентських виборів РФ, які Москва намагається провести в окупованому Криму та місті Севастополь – українській території, що перебуває в тимчасовій окупації.

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Також Порошенко висловив вдячність столицям країн «Великої сімки» та ЄС за послідовну підтримку, зокрема і фінансову, у забезпеченні проведення складних, але необхідних для України та її європейського майбутнього реформ.

У зустрічі взяли участь посол Канади Роман Ващук, посол Японії Шіґекі Сумі, посол Французької Республіки Ізабель Дюмон, посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Джудіт Гоф, посол США Марі Йованович, посол Федеративної Республіки Німеччина Ернст Райхель, посол Італійської Республіки Давіде Ла Чечіліа та голова Представництва ЄС Хьюґ Мінгареллі.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня мають відбутися вибори до Держдуми РФ. Виборча кампанія триває і на території Криму, окупованого Росією навесні 2014 року. РФ заявила про намір відкрити в своїх диппредставництвах у Києві, Львові, Одесі та Харкові чотири виборчі дільниці.

8 вересня Верховна Рада України ухвалила постанову, в якій закликала парламенти іноземних держав, парламентські асамблеї та міжнародні організації утриматися від участі у спостереженні за ходом незаконних парламентських виборів в окупованому Росією Криму, а також за жодних обставин не визнавати їхні результати.

10 вересня президент України Петро Порошенко доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну повідомити владу РФ про неможливість проведення виборів до Держдуми на території України.

МЗС України висловив протест з приводу намірів провести вибори в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим і Севастополі. Також в МЗС заявили, що у зв'язку з цим проведення виборів у приміщеннях дипломатичних і консульських представництв Росії є неможливим. У МЗС зазначили, що голосування в російських диппредставництвах можливе виключно після відмови від проведення виборів на окупованих територіях України, а також після виключення зі списків кандидатів у депутати від російських партій, включених до регіональних груп, які охоплюють тимчасово окуповані території України.

Заступник голови Центральної виборчої комісії України Андрій Магера вважає, що новообрана Держдума буде нелегітимною через залучення до виборів окупованого Криму.