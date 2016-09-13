Україна судитиметься з Росією стосовно порушення Конвенції ООН про морське право - Клімкін
На цьому тижні Україна подасть до міжнародного суду масштабний всеосяжний позов проти Російської Федерації, який стосується порушення Конвенції ООН про морське право.
Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає Українська правда.
"Перший великий позов буде поданий саме на цьому тижні. Він стосується Конвенції ООН з морського права. Він фактично є всеосяжним, оскільки вміщає в себе такі фундаментальні питання як використання морського простору, порушення екологічної безпеки, але також і об'єкти культурної спадщини. Це дуже масштабний позов", - сказав він.
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За словами міністра, будь-який позов, який здійснюється в рамках подібних конвенцій, передбачає три стадії: права, реституцію цих прав і компенсацію.
"Звичайно, ми підемо до компенсації, це абсолютно зрозуміло", - підкреслив Клімкін.