Україна судитиметься з Росією стосовно порушення Конвенції ООН про морське право - Клімкін

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає Українська правда.

"Перший великий позов буде поданий саме на цьому тижні. Він стосується Конвенції ООН з морського права. Він фактично є всеосяжним, оскільки вміщає в себе такі фундаментальні питання як використання морського простору, порушення екологічної безпеки, але також і об'єкти культурної спадщини. Це дуже масштабний позов", - сказав він.

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За словами міністра, будь-який позов, який здійснюється в рамках подібних конвенцій, передбачає три стадії: права, реституцію цих прав і компенсацію.

"Звичайно, ми підемо до компенсації, це абсолютно зрозуміло", - підкреслив Клімкін.