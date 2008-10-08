Томенкові здалося, що вони з Ющенком обнялися і чарку на коня випили

Фракція Блоку Юлії Тимошенко не підтримує намір Президента України Віктора ЮЩЕНКА оголосити проведення дострокових виборів до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО.

Він зазначив, що фракція БЮТ підтримує настрої переважної більшості українців, які виступають проти проведення дострокових виборів. На підтвердження своїх слів М.ТОМЕНКО навів той факт, що за соціологічними опитуваннями від 70 до 80% українців не розуміють потребу проведення дострокових виборів.

М.ТОМЕНКО спростував повідомлення прес-служби глави держави, в якому йдеться про те, що всі фракції дали свою згоду на проведення дострокових виборів.

«Я прочитав повідомлення прес-служби Президента, і таке враження, що ми обнімалися годину з Президентом і ще чарку випили на коня, щоб дострокові вибори відбулися», - сказав віце-спікер.

При цьому М.ТОМЕНКО зауважив, що БЮТ розцінює можливу появу указу про розпуск ВР як антинародний крок.

Він також зауважив, що під час консультацій з Президентом у нього склалося враження, що створено коаліцію за дострокові вибори між Партією регіонів та блоком “Наша Україна – Народна самооборона”. За його словами, у зв’язку з цим саме ці фракції мають готувати дострокові вибори, оскільки БЮТ не збирається цим займатися.

«Йдеться про те, що у нас не готовий закон про вибори, точніше, діючий закон про вибори не дозволяє провести виборчу кампанію і, відповідно, діючий закон про бюджет не дозволяє провести виборчу кампанію», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він запевнив, що БЮТ робитиме все, аби розгляд відповідних законопроектів проходив згідно з регламентом та чинним законодавством.