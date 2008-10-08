На Кабмін приходили п’ять нардепів НУ-НС: кажуть, на консультацію з Луценком

Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України, яке проходило в закритому режимі, не розглядалися питання політичного характеру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр юстиції України Микола ОНІЩУК після завершення засідання уряду.

Він підкреслив, що на засіданні розглядалися питання порядку денного, й засідання вів перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.

Разом із цим сьогодні зранку перед засіданням уряду в будівлю Секретаріату Кабміну прибули деякі народні депутати, зокрема, Давид ЖВАНІЯ, Юрій КАРМАЗІН, Володимир СТРЕТОВИЧ, Тарас СТЕЦЬКІВ, Микола КАТЕРИНЧУК. Вони залишили засідання до його завершення.

Депутати заявили, що були присутні на засіданні, щоб вирішити деякі питання щодо своєї депутатської діяльності, а також проводили консультації з лідером «Народної самооборони» Юрієм ЛУЦЕНКОМ.