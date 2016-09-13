Порошенко розповів, чим відрізняється звільнений Донбас від окупованого

Про це заявив президент України Петро Порошенко у ході церемонії вручення ключів від квартир військовослужбовцям в Дніпрі.

«Ми повинні були продемонструвати і демонструємо кардинальну відмінність між тим, що відбувається на окупованих територіях, – безробіття майже 80%, знущання над людьми, людьми похилого віку, безлад в лікарнях, дитячих садах», – зазначив він.

«На звільненій території ми робимо максимум можливого для того, щоб відновити мирне життя українського Донбасу», – підкреслив президент.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко розпочав свій візит у Дніпропетровській області, де він запланував вручення ключів від нових квартир військовослужбовцям, участь у відкритті нового дитячого садка в селищі Ювілейний, а також відвідування музею АТО.