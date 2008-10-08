Президент Італії підтримав Україну в її прагненні до ПДЧ

Президент Італії Джорджіо НАПОЛІТАНО підтримав Україну в її прагненні приєднатися до Плану дій щодо членства у НАТО в грудні на саміті країн-членів Альянсу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це Дж.НАПОЛІТАНО заявив на зустрічі з главою Української держави Віктором ЮЩЕНКОМ у рамках його візиту до Італії.

Головні теми розмови: двосторонні відносини України та Італії - зокрема вирішення проблемних питань української громади на території Італійської Республіки; вшанування міжнародною спільнотою пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років; перспективи європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави, наслідки грузинсько-російського конфлікту.

Україна загалом задоволена станом своїх двосторонніх відносин з Італією, зазначив В.ЮЩЕНКО. Водночас він наголосив на важливості подальшої активізації українсько-італійського політичного діалогу на вищому рівні. «Переконаний, що сьогоднішня зустріч цьому всебічно сприятиме», - сказав Президент, запросивши свого італійського колегу відвідати Україну з візитом.

Зі свого боку, Президент Італії наголосив, що у його країні «з великою симпатією спостерігають за Україною». «Це великий народ, з великими історичними здобутками», - зазначив він.

Глава Української держави окремо відзначив нашу зацікавленість у розширенні торговельно-економічної співпраці з Італією. У цьому контексті він нагадав, що за останні чотири роки товарообіг між Україною та Італією збільшився майже вдвічі - зокрема у І півріччі 2008 року цей показник становив 2,6 млрд. доларів, у тому числі експорт - 1,5 млрд.

Він звернув увагу на актуальність питання перебування в Італії значної української громади - йдеться зокрема про їх легальне працевлаштування та задоволення культурно-освітніх проблем.

Говорячи про вшанування світом пам`яті жертв Голодомору 1932-33 років, Президент подякував італійській стороні за підтримку України під час ухвалення резолюції в ЮНЕСКО про засудження Голодомору, а також за активну участь італійської делегації в ПАРЄ, де наразі аналогічне рішення перебуває на стадії опрацювання.

Наголосивши на незмінності євроатлантичного курсу України, Президент висловив сподівання, що країни-члени НАТО адекватно підійдуть до питання надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі у грудні цього року. У цьому контексті він високо оцінив підтримку Італією рішення Бухарестського саміту Альянсу щодо України.

У свою чергу, Дж.НАПОЛІТАНО висловив підтримку Україні в її прагненні приєднатися до ПДЧ на грудневій зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

Також президенти обговорили ситуацію у Грузії. «Ми стурбовані ситуацією на Кавказі», - зазначив Дж.НАПОЛІТАНО. Він наголосив на важливості принципу поваги до незалежності та суверенітету будь-якої країни. Президент України висловив переконання, що поширення зони безпеки на схід є одним зі стратегічних інтересів країн ЄС. Він також підкреслив важливість забезпечення безпекового балансу в регіоні Чорного моря.