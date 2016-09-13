ГПУ порушила кримінальну справу проти Авакова – Луценко

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю «24 каналу».

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«Я щодня отримую (листи) від декількох десятків осіб, у тому числі і від пана (глави Центру протидії корупції Віталія - УНІАН) Шабуніна, за листом якого точно так само порушив кримінальну справу, ви не повірите на кого, на міністра внутрішніх справ Авакова, тому що всі однакові. Всі звернення в ГПУ мають однаковий процесуальний статус», - заявив він.