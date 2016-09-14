Центр протидії корупції побачив "підводні камені" в заяві ГПУ щодо справи проти Авакова

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

За його словами, це компетенція Спеціальної антикорупційної прокуратури.

"Щодо Арсена Авакова, на якого, нібито за нашим зверненням, "збудилася" ГПУ. Корупційні злочини міністра МВС або будь-якого іншого міністра - не підслідність ГПУ", - йдеться в повідомленні.

"Це заява Юрія Луценка – підготовка до проштовхування у ВРУ законопроекту №5097, який змінить прикре для президента обмеження для генпрокурора одноосібно визначати підслідність кримінальних справ НАБУ-ГПУ", - вважає він.

Шабунін підкреслює, що зараз "спір про підслідність у кримінальному провадженні, яке може ставитися до підслідності НАБУ, вирішує генпрокурор та його заступник".

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Законопроект №5097 у разі прийняття "забере можливість у Назара Холодницкого (керівника САП - УНІАН) визначати підслідність у таких справах і дозволить це робити генпрокурору одноосібно", пояснює Шабунін.

"Це, між іншим, стосується не тільки НАБУ, але і МВС з СБУ. У разі голосування №5097, Луценко буде самостійно визначати, що кому розслідувати у всіх самих жирних корупційних справах", - додав він.

Нагадаємо, напередодні генпрокурор Юрій Луценко заявив про відкриття кримінального провадження проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова після звернення голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

У відкритті кримінального провадження проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова "немає сенсації", оскільки прокуратура зобов'язана була це зробити після отримання відповідної заяви, пізніше заявив радник глави МВС Шкіряк.

Раніше Шабунін заявив, що Аваков не повідомив про конфлікт інтересів у розслідуванні щодо народного депутата Ігоря Котвіцького, яке веде МВС, що і стало підставою для прохання призначити службове розслідування щодо чиновника. Котвіцького підозрюють у тому, що він вивів в офшор 40 мільйонів доларів. Інший нардеп Сергій Лещенко тоді заявив, що в цьому замішаний Аваков, який, в свою чергу, звинувачення спростував.