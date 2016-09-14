Порошенко планує зустрітись з Клінтон та Трампом

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook.

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«18-21 вересня президент України здійснить візит до Сполучених Штатів, де виступить в Генасамблеї ООН та в Раді Безпеки ООН і проведе ряд двосторонніх зустрічей з лідерами ключових держав», - написав він.

Також, за словами Цеголка, заплановані переговори з обома кандидатами в президенти США. «Станом на сьогодні підтверджено зустріч з Гілларі Клінтон», - додав Цеголко.

Як повідомляв УНІАН, виступ президента України Петра Порошенка на 71-й сесії Генеральної Асамблеї ООН заплановано на першу половину дня 21 вересня.

71-а сесія Генсамблеї ООН почала роботу в штаб-квартирі всесвітньої організації в Нью-Йорку 13 вересня. Головою 71-ї сесії обрано дипломата з Фіджі Пітера Томсона.



