Балога вже бачить, як ГКЧПісти з НУ-НС давитимуться за місця у списку БЮТ

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА заявляє, що такі політичні сили як Народний Рух України, Християнсько-демократичний союз, Європейська партія і «Народна самооборона», що входять до складу блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, після оголошеної сьогодні їх позиції не можуть вважатися такими, що підтримують курс Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це йдеться у коментарі В.БАЛОГИ, переданому УНІАН прес-службою Президента. Глава СП припускає, що В.ЮЩЕНКО, ймовірно, врахує позицію цих політсил при визначенні кола своїх однодумців на дострокових виборах у Верховну Раду.

«Ніколи не пізно виправити помилки минулих років. Ніщо не заважає об`єднати сили, які усвідомлено поділяють і втілюють цінності країни. Такі сили підуть на вибори під прапором В.ЮЩЕНКА», - сказав В.БАЛОГА.

При цьому він назвав сьогоднішній виступ лідерів Народного Руху України, Християнсько-демократичного союзу, «Європейської партії», «Народної самооборони» привселюдним оформленням ГКЧП у блоці «Наша Україна – Народна самооборона». На думку В.БАЛОГИ, автори відозв, які пролунали в стінах Верховної Ради, показали свою корисливу зацікавленість у входженні у блок «Наша Україна - Народна самооборона» на минулих виборах, що гарантувало їм парламентське представництво.

«Тепер вони розраховують на близькі політичні дивіденди від сьогоднішнього демаршу. Водночас при їх роздачі неминуче утвориться тиснява і товкотнеча, адже місць у прохідній частині БЮТ на всіх не вистачить. Як свідчить історія, гекачепістів ніде й ніколи не поважають, і їхня доля вельми печальна», – заявив глава Секретаріату Президента.

За його словами, зміст сьогоднішніх заяв зазначених політсил адресований не суспільству, а прем’єр-міністрові Юлії ТИМОШЕНКО, яка вже складає виборчий список БЮТ. Адже тези про недоцільність переобрання нинішнього складу парламенту цілковито тотожні позиції «біло-сердечних» (БЮТ – УНІАН), які після низки зрад і політичних трансформацій усіляко намагалися уникнути відповідальності за свої діяння, вважає В.БАЛОГА.

«Сьогодні перед телекамерами постали маленькі вожді віртуальних партій, які вже давно не є самостійними гравцями на політичній арені країни. Цинізм і одночасно очевидна правда ситуації полягає в тому, що ці «лідери» добре усвідомлюють своє мізерне значення в українському політикумі. Усім добре відомо, що ці партії вже давно не грають самостійну роль, а останнім часом виступали доважком до тих, хто зберігав їхню присутність і у Раді, і в політиці загалом. Очевидно, такий стан справ позначився на їхній поведінці, тому вони з легкістю, без докорів сумління змінюють свої переконання», – сказав глава Секретаріату Президента.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні заступник голови фракції БЮТ у ВР Андрій ПОРТНОВ заявив, що БЮТ має включити до прохідної частини свого виборчого списку усіх депутатів із фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, які підписалися за відновлення демократичної коаліції у парламенті шостого скликання.

Водночас А.ПОРТНОВ зазначив, що остаточного рішення з цього питання наразі не ухвалено.

За словами депутата з фракції НУ-НС Володимира АР’ЄВА, підписи за відновлення коаліції з БЮТ поставили 26 депутатів НУ-НС.

Водночас народні депутати, представники блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, які підписалися за відновлення демократичної коаліції, стверджують, що поки що не ведуть жодних переговорів про отримання прохідних місць у списку БЮТ.

Про це, зокрема , заявили лідер Європейської партії Микола КАТЕРИНЧУК, лідер Християнсько-демократичного союзу Володимир СТРЕТОВИЧ, лідер Партії захисників Вітчизни Юрій КАРМАЗІН.

Лідер Народного руху України Борис ТАРАСЮК назвав взагалі аморальним говорити про будь-які місця у списках.