Україна пропонує зробити в Мінську ще одну підгрупу - щодо кордону з РФ

10:23, 15 вересня 2016
Політика
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Україна наполягає  на створенні п'ятої підгрупи на Мінських переговорах – щодо кордону між РФ та Україною.

bykvu.com

Про це "Українській правді" повідомила представник гуманітарної підгрупи Ірина Геращенко.

"Ми про це говоримо і в Мінську, і я це досить жорстко артикулювала на зустрічі у ВР з головами МЗС Франції Жаном Марком Еро та Німеччини – Франком-Вальтером Штайнмайєром", - сказала Геращенко.

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Вона уточнила, що поки конкретної реакції на її пропозицію не було. "Вони поки зафіксували нашу пропозицію", - додала вона.

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