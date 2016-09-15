Україна пропонує зробити в Мінську ще одну підгрупу - щодо кордону з РФ
10:23, 15 вересня 2016Політика
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Україна наполягає на створенні п'ятої підгрупи на Мінських переговорах – щодо кордону між РФ та Україною.
Геращенко уточнила, що поки конкретної реакції на пропозицію не було / bykvu.com
Про це "Українській правді" повідомила представник гуманітарної підгрупи Ірина Геращенко.
"Ми про це говоримо і в Мінську, і я це досить жорстко артикулювала на зустрічі у ВР з головами МЗС Франції Жаном Марком Еро та Німеччини – Франком-Вальтером Штайнмайєром", - сказала Геращенко.
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Вона уточнила, що поки конкретної реакції на її пропозицію не було. "Вони поки зафіксували нашу пропозицію", - додала вона.
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