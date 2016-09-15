Геращенко про обговорення у Раді особливого статусу Донбасу: жодних передумов немає

Про це заявила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко в рамках візиту міністрів закордонних справ Франції й Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра і Жана-Марка Еро до Краматорська, повідомляє "ОстроВ".

"Я не Ванга. Я реаліст і хочу сказати, що на сьогодні жодної передумови, щоб завтра така дискусія в парламенті відбулася, немає. У нас триває щоденне порушення режиму тиші, не виконано жодного пункту Мінських угод: у нас заблоковано звільнення заручників і немає доступу гуманітарних місій на окуповану територію. У нас в групі, де обговорюються модальності й можливість проведення виборів, немає досягнень за жодною модальністю", - сказала Геращенко.

Вона нагадала, що українська сторона наполягає на тому, що вибори мають проводитися за українським законодавством за участю українських партій, ЗМІ та переселенців. "Отже, ми можемо говорити, що немає передумов", - наголосила Геращенко.

Читайте такожКлімкін прокоментував заяви глав МЗС Фрації та Німеччини щодо особливого статусу Донбасу

Раніше міністр закордонних справ Франції Еро заявив, що врегулювання конфлікту на Донбасі має відбуватися поетапно і включати в себе надання тимчасово окупованим районам Донецької та Луганської областей спеціального статусу і проведення амністії. За його словами, врегулювання на першому етапі має включати в себе припинення вогню, відведення військ у трьох пілотних зонах. Наступні етапи включають в себе затвердження парламентом згаданих законів про місцеві вибори та спеціальний статус окупованого Донбасу. На третьому етапі Верховна Рада має затвердити дату проведення таких виборів і ухвалити закони про амністію. Паралельно з цим, на думку Еро, відбуватиметься розведення військ воюючих сторін по всій лінії фронту, створення нових пропускних пунктів, звільнення заручників, остаточне виведення військ і забезпечення повного доступу до неконтрольованих зараз владою України ділянок кордону.