У РФ відреагували на позов Києва: заговорили про "права" на прилеглий до Криму морський простір

Про це заявила на брифінгу директор департаменту інформації і друку МЗС РФ Марія Захарова, передає ТАСС.

Вона стверджує, що Росія "сумлінно виконує свої зобов'язання за цим міжнародним договором, це стосується і морських просторів навколо Кримського півострова".

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"Викликає подив подібне трактування статусу вод навколо півострова. У результаті возз'єднання Криму з Росією Україна більше не є прибережною державою щодо прилеглих до Криму морських просторів і, отже, не володіє відповідними правами на них", - заявила Захарова.

Нагадаємо, 14 вересня Україна ініціювала арбітражне провадження з метою захисту своїх прав прибережної держави у прилеглих до Криму морських зонах у Чорному морі Азовському морі й Керченській протоці.

Українські морські прикордонники постійно виявляють факти порушення РФ норм міжнародного морського права, зокрема, на газових родовищах у морській економічній зоні України фіксуються бурові платформи та судна забезпечення під прапором Російської Федерації.