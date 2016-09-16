Інтерпол зможе оголосити нардепа Онищенка у розшук не раніше жовтня – НАБУ

Як повідомили у прес-службі Національного антикорупційного бюро України, відповідно до положень ст.2 та 3 статуту Інтерполу, оголосити Онищенка в розшук неможливо без висновку Комісії по контролю за файлами щодо відсутності ознак політичного переслідування, оскільки він є діючим депутатом Верховної Ради.

«Ця Комісія збирається лише кілька разів на рік. Найближче засідання, на якому може бути розглянуте питання щодо Онищенка, заплановане на жовтень 2016 року», - сказано у повідомленні.

НАБУ наголошує, що зі свого боку надало Українському бюро Інтерполу всі необхідні пояснення та документи, що підтверджують відсутність в Україні політичних мотивів кримінального переслідування депутата.

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Як повідомляв УНІАН, у червні НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке заподіяло шкоду державі у розмірі понад 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ «Укргазвидобування». Організатором корупційної схеми, за даними НАБУ, є народний депутат Олександр Онищенко.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка. Але до того він, користуючись депутатською недоторканністю, виїхав з України. Наразі Онищенко, за останніми даними, перебуває у Лондоні.

НАБУ двічі викликало його на допит як підозрюваного, проте він жодного разу не з’явився.

9 серпня Солом’янський районний суд Києва дозволив затримати депутата Онищенка з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

10 серпня Онищенка оголошено у всеукраїнський розшук.