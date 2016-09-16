Сюмар: Рада готує заборону фінансування Росією ЗМІ в Україні

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявила голова Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторя Сюмар, передає ТСН.

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"Якщо казати про те, що було зроблено, то Комітетом і народними депутатами були ухвалені законопроекти, які виводять російський інформпродукт із квот європейського, які забороняють російські серіали, які пропагують державу-агресора, які вводять українську мову в радіоефір і це все формати захисту. Насправді реальна війна завжди починається з медіа війни", - сказала народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, Нацрада за два роки заборонила трансляцію 73 російських телеканалів.