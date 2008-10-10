Ющенко: не треба шукати проблеми там, де їх немає

Президент України Віктор ЮЩЕНКО в інтерв`ю телеканалу «Інтер» дав оцінку економічній ситуації в Україні, зважаючи на світову фінансову кризу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, інтерв`ю вийде в ефір у «Подробицях тижня» в неділю, 12 жовтня, о 20.00.

Головними темами розмови також були дострокове припинення повноважень Верховної Ради VI скликання, проведення позачергових виборів, перспективи створення коаліції у наступному парламенті й ефективності його роботи.

Відповідаючи на запитання, В.ЮЩЕНКО сказав, що не розглядає можливості призупинити дію свого Указу про розпуск ВР, якщо парламент не ухвалить необхідні для проведення виборів рішення.

Президент, зокрема, зазначив, що якщо йдеться про відсутність реєстру виборців, то минулорічні вибори (так само, як і усі попередні) відбувалися за сформованими виборчими списками і були визнані суспільством і міжнародною спільнотою «чесними і справедливими». «Не треба шукати проблеми там, де їх немає. Я, безумовно, перший, хто буде говорити, що в Україні повинен бути електронний список виборців, надійна база, яка має профінансуватися урядом, а ЦВК повинна мати кошти, щоб цю роботу здійснити... Але якщо цього не забезпечено, це не означає, що у людини немає права вибору, права голосування», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Щодо фінансування позачергових виборів, Президент нагадав, що за відсутності відповідних змін до бюджету, ці кошти, «як того вимагає закон», будуть виділені з Резервного фонду.