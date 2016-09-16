Не лише Україна готова вийти з ПАРЄ у разі повернення Росії - Шкіряк (відео)

Про це повідомив радник голови МВС Зорян Шкіряк, передає Еспресо.TV.

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"Якщо в ПАРЄ знову з’явиться делегація Росії, то ми повинні звідти вийти. Я вважаю цю позицію абсолютно зрозумілою. Низка делегацій інших країн також уже повідомили про те, що в разі повернення Росії можуть вийти з ПАРЄ", - сказав він.

Раніше глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що українська сторона може призупинити членство в ПАРЄ, якщо повноваження делегації РФ будуть визнані, незважаючи на нелегітимний характер виборів в Держдуму Росії на території анексованого Криму.