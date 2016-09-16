Не лише Україна готова вийти з ПАРЄ у разі повернення Росії - Шкіряк (відео)
19:34, 16 вересня 2016Політика
6196 0
Низка делегацій інших країн готова вийти з Парламентської асамблеї Ради Європи у разі повернення до неї Росії.
Шкіряк заявив про готовність деяких країн вийти з ПАРЄ у разі повернення РФ / Фото УНІАН
Про це повідомив радник голови МВС Зорян Шкіряк, передає Еспресо.TV.
Читайте такожВідновлення повноважень Росії у ПАРЄ буде легітимізацією окупації Криму - посол
"Якщо в ПАРЄ знову з’явиться делегація Росії, то ми повинні звідти вийти. Я вважаю цю позицію абсолютно зрозумілою. Низка делегацій інших країн також уже повідомили про те, що в разі повернення Росії можуть вийти з ПАРЄ", - сказав він.
Раніше глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що українська сторона може призупинити членство в ПАРЄ, якщо повноваження делегації РФ будуть визнані, незважаючи на нелегітимний характер виборів в Держдуму Росії на території анексованого Криму.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter