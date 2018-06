Україна готова бойкотувати ПАРЄ, якщо російська делегація буде допущена – Клімкін

Про це в ефірі Свободи слова на каналі ICTV заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає Європейська правда.

«Ми будемо розглядати різні варіанти, аж до того, щоб не брати участь у роботі ПАРЄ. Звичайно, я не можу сказати це народним депутатам України, це їх суверенне рішення, але я буду радити робити дуже радикальні кроки», – відзначив Клімкін.

Голова Постійної делегації українського парламенту у ПАРЄ Володимир Ар’єв підтвердив готовність делегації до таких дій.

«Голова МЗС Клімкін: «Україна готова бойкотувати ПАРЄ, якщо російська делегація буде допущена». Я підтверджую настрої в делегації України», – написав він у Twitter.

MFA Klimkin: "Ukraine is ready to boycott PACE if RUS delegation will be admitted." I'm to confirm moods in UA delegation. @PACE_President