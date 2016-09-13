Україна готова бойкотувати ПАРЄ, якщо російська делегація буде допущена – Клімкін

Про це в ефірі Свободи слова на каналі ICTV заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає Європейська правда.

«Ми будемо розглядати різні варіанти, аж до того, щоб не брати участь у роботі ПАРЄ. Звичайно, я не можу сказати це народним депутатам України, це їх суверенне рішення, але я буду радити робити дуже радикальні кроки», – відзначив Клімкін.

Голова Постійної делегації українського парламенту у ПАРЄ Володимир Ар’єв підтвердив готовність делегації до таких дій.

«Голова МЗС Клімкін: «Україна готова бойкотувати ПАРЄ, якщо російська делегація буде допущена». Я підтверджую настрої в делегації України», – написав він у Twitter.

MFA Klimkin: "Ukraine is ready to boycott PACE if RUS delegation will be admitted." I'm to confirm moods in UA delegation. @PACE_President — Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) 13 сентября 2016 г.

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Як відомо, російська делегація перебуває під санкціями ПАРЄ, котрі були введені у квітні 2014 року через анексію Криму.

Росіяни не мають права приймати участь у місіях зі спостереження за виборами, бути доповідачами, а також бути призначеними у якості представників ПАРЄ в інших органах.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня мають відбутися вибори до Держдуми РФ. Виборча кампанія триває і на території Криму, окупованого Росією навесні 2014 року. РФ заявила про намір відкрити в своїх диппредставництвах у Києві, Львові, Одесі та Харкові чотири виборчі дільниці. 8 вересня Верховна Рада України ухвалила постанову, в якій закликала парламенти іноземних держав, парламентські асамблеї та міжнародні організації утриматися від участі у спостереженні за ходом незаконних парламентських виборів в окупованому Росією Криму, а також за жодних обставин не визнавати їхні результати. 10 вересня президент України Петро Порошенко доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну повідомити владу РФ про неможливість проведення виборів до Держдуми на території України. МЗС України висловив протест з приводу намірів провести вибори в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим і Севастополі. Також в МЗС заявили, що у зв'язку з цим проведення виборів у приміщеннях дипломатичних і консульських представництв Росії є неможливим. У МЗС зазначили, що голосування в російських диппредставництвах можливе виключно після відмови від проведення виборів на окупованих територіях України, а також після виключення зі списків кандидатів у депутати від російських партій, включених до регіональних груп, які охоплюють тимчасово окуповані території України. Заступник голови Центральної виборчої комісії України Андрій Магера вважає, що новообрана Держдума буде нелегітимною через залучення до виборів окупованого Криму.