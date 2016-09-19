У разі провалу бюджетного процесу наслідком має стати відставка уряду Гройсмана - Хомутинник

Про це під час засідання Погоджувальної ради керівників фракцій в парламенті заявив голова депутатської групи «Партія «Відродження» Віталій Хомутиннік.

«Бюджет на 2017 рік – це тест для Уряду. І провал бюджету буде означати провал діяльності як фінансово-економічного блоку уряду, так, можливо, і уряду в цілому, що має потягнути за собою його відставку. Навіть попередній аналіз свідчить про те, що дохідна база проекту Держбюджету на 2017 рік розрахована на завищених макропоказниках. За рахунок чого? За рахунок того, що планується підвищення ВВП на 3%. Ми розуміємо, що попередній уряд робив такі самі фокуси, коли до бюджету закладались завищені макроекономічні показники. Як наслідок сьогодні держава втрачає більше 10 мільярдів гривень тільки через прорахунки у макроекономічних показниках, і ще 17 мільярдів гривень через повний провал приватизації. Це призведе до того, что у цьому році бюджет недоотримає близько 25-30 мільярдів гривень доходів», - пояснив нардеп.

ВІн також назвав принципові позиції в проекті Бюджету на 2017 рік, на яких наполягатиме депутатська група «Партія «Відродження».

«Ми вважаємо, що збільшення соціальних показників бюджету має відбуватися на рівень збільшення інфляційних процесів та збільшення споживчих цін. Уряд підтверджує те, що споживчі ціни зросли за період 2014-2016 року майже на 70%. В той же час заробітна плата по цих показниках офіційних зросла на 20%. Тобто, ми будемо вимагати, щоб мінімум в 1,5 рази були збільшені пропорційно всі соціальні видатки. Те ж саме стосується видатків на місцеві бюджети, вони мають бути забезпечені реальними доходами у повному обсязі», - додав Віталій Хомутиннік.