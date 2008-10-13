Мороз розповів, чому вибори вигідні соціалістам

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ вважає чергові дострокові вибори Верховної Ради ще одним кроком до розвалу державної системи України.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві О.МОРОЗА.

Він констатував, що вибори політично вигідні соціалістам.

«Ми попереджали в 2007-му році: створивши хоча б один раз прецедент проведення неконституційних виборів, країна буде ввергнута в хаос і анархію. Порушивши Конституцію і закони, ЮЩЕНКО побачив, що в атмосфері беззаконня йому все дозволено», - заявив О.МОРОЗ.

За його словами, «розвал, який ми спостерігаємо сьогодні, - прямий наслідок авантюрних сценаріїв, які реалізують ЮЩЕНКО і ТИМОШЕНКО».

О.МОРОЗ заявив, що «Соцпартія йде на ці дострокові вибори ще й тому, що час показав українським громадянам нашу правоту. Коли в 2007-му ми створили коаліцію, Верховна Рада працювала і приймала десятки необхідних для країни законів. Коли міністри-соціалісти були в уряді, країна не знала сьогоднішніх спекуляцій з валютним курсом, інфляція цін був втричі нижчою, стабільно працювала банкова система, ні в жодній сфері економіки не було падіння заробітної плати, як це зараз повсюди».

За його словами, зараз в Україні інфляція становить 20-30% на рік, «а під будинком Кабміну протестують тільки соціалісти». «Люди не навчилися захищати свої права. Якщо з цим змиритися, то ЮЩЕНКО і ТИМОШЕНКО будуть і надалі годувати виборця обіцянками і цинічно брехати про свої «досягнення», - заявив О.МОРОЗ.

Він зазначив, що «СПУ не братиме участі у війні компроматів - ми йдемо до людей з програмою реформ в економіці і системі влади».

Як заявив лідер соціалістів, «система влади має відповідати цілям, які ми ставимо перед країною: ефективна економіка, консолідація суспільства, поліпшення життя людей». Для цього, впевнений О.МОРОЗ, «необхідно завершити політичну реформу, передавши владу людям, на місця, забезпечивши бюджетну і податкову самостійність регіонів - районів та областей, міст і сіл».

«Громадяни на місцях не повинні залежати від капризів і свавілля призначених чиновників, а мають дістати можливість обирати собі таку владу, яка реально вирішуватиме їх життєві проблеми. Місцеве самоврядування має бути наділене реальними повноваженнями і можливостями», - підкреслив лідер СПУ.

За його словами, «Соцпартія зробила висновки з минулої виборчої кампанії - серйозно оновлена структура управління. Ми поставили за мету висувати на керівні пости тільки тих людей, які на практиці довели свій авторитет і пошану співгромадян».

«В основі нашої стратегії - права людини, перспектива нашої єдиної держави – України», - підкреслив О.МОРОЗ.