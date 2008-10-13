У Балоги підозрюють БЮТ у намаганнях паралізувати суди Києва

Народні депутати від Блоку Юлії Тимошенко намагаються паралізувати роботу всіх адміністративних судів міста Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, так прокоментував масову присутність народних обранців у приміщенні Окружного адміністративного суду м.Києва та навколо нього керівник Служби з представництва в судах України інтересів Президента та створених ним консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб Секретаріату глави держави Руслан КИРИЛЮК.

«Зірвавши вчорашнє засідання апеляційного суду за допомогою юридичних диверсій, депутати від Блоку Юлії Тимошенко вдалися до дій фізичних, кинувши всі сили на блокування Окружного адміністративного суду м.Києва. Тим самим перешкоджаючи задоволенню їхнього ж клопотання про направлення матеріалів справи до суду апеляційної інстанції», - зазначив Р.КИРИЛЮК.

«Очевидно, що представники БЮТ сподіваються зірвати і сьогоднішнє засідання Київського апеляційного адміністративного суду, оскільки розуміють відверту неправосудність ухвали щодо Указу Президента та неминучість її скасування, так само як і неминучість проведення позачергових виборів», - додав Р.КИРИЛЮК.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом БЮТ припинив дію указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання і призначення позачергових виборів».

Суд також заборонив Центральній виборчій комісії проводити будь-які засідання, пов`язані з організацією позачергових виборів у ВР.

У свою чергу, Секретаріат Президента оскаржив рішення Окружного адміністративного суду міста Києва у Апеляційному адміністративному суді столиці.

За словами керівника Служби з представництва в судах України інтересів Президента Руслана КИРИЛЮКА, Секретаріат Президента просить суд скасувати ухвалу Окружного адмінсуду, оскільки суд першої інстанції не мав права виносити подібні ухвали, тим більше на забезпечення позову зупиняти виборчий процес.

Прокуратура Києва порушила кримінальну справу за фактом втручання групи осіб, серед яких були народні депутати України, у діяльність Апеляційного адміністративного суду Києва та за фактом хуліганських дій. Кримінальну справу порушено за ч. 1 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів та ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.