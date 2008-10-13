Якщо Тимошенко дасть гроші на вибори, їй світить від двох до п'яти?

Головне контрольно-ревізійне управління України (ГоловКРУ) пред’явило вимогу прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО щодо недопущення бюджетних правопорушень при фінансуванні проведення позачергових виборів народних депутатів, призначених Указом Президента України від 9 жовтня 2008 року № 911/2008.

Повний текст відповідної вимоги, підписаної головою КРУ Миколою СИВУЛЬСЬКИМ, розміщений на офіційному веб-сайті ГоловКРУ.

М.СИВУЛЬСЬКИЙ стверджує, що позиція профінансувати проведення позачергових виборів за рахунок резервного фонду державного бюджету України “є протизаконною і штовхає уряд на здійснення бюджетного правопорушення”.

Серед іншого, голова КРУ підкреслює, що згідно з Бюджетним кодексом України (стаття 24) резервний фонд бюджету «формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проекту бюджету», і що загальні видатки резервного фонду держбюджету, а відтак і можливості його використання, визначає своїм рішенням Верховна Рада України.

М.СИВУЛЬСЬКИЙ зазначає, що пунктом 6 Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 29 березня 2002 року № 415, передбачено, що кошти резервного фонду можуть використовуватися на здійснення «інших непередбачених заходів, які відповідно до законів можуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету». Проте, за його словами, ця норма підзаконного акту не може стосуватись позачергових виборів депутатів, оскільки їх фінансування з резервного фонду суперечитиме закону України «Про вибори народних депутатів». Цим законом (пункт 1 статті 48, пункт 2 статті 49, стаття 102-5) чітко визначено порядок їх фінансування – виключно за рахунок коштів держбюджету, виділених на підготовку та проведення виборів депутатів, з передбаченням обсягу коштів у бюджеті окремим рядком.

“Якщо уряд прийме рішення про використання коштів резервного фонду державного бюджету України на проведення позачергових виборів, то це буде нецільовим використанням бюджетних коштів, тобто бюджетним правопорушенням. Результатом такого незаконного рішення стане скорочення фінансування з резервного фонду видатків, призначених для подолання наслідків стихійного лиха у 6 областях України”, - наголошує голова КРУ.

Крім того, за його словами, відповідно до статті 210 Кримінального кодексу України використання службовою особою бюджетних коштів усупереч їх цільовому призначенню, предметом яких були бюджетні кошти в особливо великих розмірах або вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, – караються обмеженням волі на строк від двох до п`яти років або позбавленням волі на строк від двох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

“У випадку фінансування позачергових виборів за рахунок коштів резервного фонду у діях посадових осіб уряду вбачаються також ознаки перевищення службових повноважень. Адже, згідно з Конституцією України (пункт 4 статті 85), затвердження державного бюджету України та внесення змін до нього є виключним повноваженням Верховної Ради України. До повноважень Кабінету міністрів України пунктом 6 статті 116 Конституції України віднесено забезпечення виконання державного бюджету України”, - зазначає М.СИВУЛЬСЬКИЙ.

“Керуючись нормами статті 10 та частини другої статті 12 закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» та статті 116 Бюджетного кодексу України пред’являємо вимогу щодо недопущення порушень законодавства України при здійсненні фінансування позачергових виборів народних депутатів України виключно за рахунок коштів державного бюджету України, спеціально окремим рядком передбачених у державному бюджеті шляхом внесення змін до закону про державний бюджет України на відповідний календарний рік”, - заявляє керівник ГоловКРУ.