У БЮТ заявляють, що правоохоронці заблокували Центрвиборчком

Спецпідрозділ «Альфа» у повному озброєнні та люди з Управління державної охорони зранку заблокували приміщення Центральної виборчої комісії, заявляє народний депутат від БЮТ Олег ЛЯШКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за його словами, «під ЦВК присутня «Альфа», сюди ж нагнали три автобуси людей з Управління державної охорони, очолюваного ГЕЛЕТЕЄМ».

«Вони не дають народним депутатам зайти до приміщення, і практично під дулами автоматів змушують членів ЦВК зібратися на засідання», - додав О.ЛЯШКО.

За його словами, присутність спецпідрозділів під ЦВК у всеозброєнні свідчить про те, що це засідання мають намір провести за будь-яку ціну.

«Ми будемо робити все, щоб законність не порушувалася незалежно від того, хто яку посаду займає», - сказав народний депутат.