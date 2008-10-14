Ющенко поїхав відкривати музей
11:53, 14 жовтня 2008Політика
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Президента супроводжують Васюник і Вовкун
Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочою поїздкою до Чернігівської області.
Як повідомляє прес-служба глави держави, головна мета поїздки – участь у заходах з відкриття другої черги Меморіального комплексу «Пам`яті Героїв Крут». В.ЮЩЕНКО, зокрема, візьме участь у відкритті Музею Героїв Крут і покладе квіти до пам`ятника Героям Крут.
У поїздці главу держави супроводжують віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК та міністр культури і туризму Василь ВОВКУН.
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