СБУ взяла під охорону членів ЦВК
13:04, 14 жовтня 2008Політика
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Співробітники спецслужби зараз - у Центрвиборчкомі
|Володимир Шаповал
Про це повідомляє прес-служба СБУ, пише Українська правда.
"У зв`язку з тим, що на членів ЦВК чиниться тиск сторонніх осіб, у тому числі в насильницький спосіб їм перешкоджають у виконанні службових обов`язків, голова ЦВК звернувся до Управління держохорони й СБУ із проханням надати йому особисто охорону й охорону членам ЦВК", - сказано у повідомленні.
У зв`язку з таким зверненням СБУ надала охорону членам комісії і її голові.
На даний момент співробітники СБУ, які здійснюють охорону, перебувають у ЦВК.
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