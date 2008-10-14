СБУ взяла під охорону членів ЦВК

Служба безпеки України надала охорону голові Центральної виборчої комісії Володимиру Шаповалу і членам комісії у зв`язку з їхнім зверненням.

Про це повідомляє прес-служба СБУ, пише Українська правда.

"У зв`язку з тим, що на членів ЦВК чиниться тиск сторонніх осіб, у тому числі в насильницький спосіб їм перешкоджають у виконанні службових обов`язків, голова ЦВК звернувся до Управління держохорони й СБУ із проханням надати йому особисто охорону й охорону членам ЦВК", - сказано у повідомленні.

У зв`язку з таким зверненням СБУ надала охорону членам комісії і її голові.

На даний момент співробітники СБУ, які здійснюють охорону, перебувають у ЦВК.