Вінницький губернатор подав у відставку

Голова Вінницької обласної державної адміністрації Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ подав у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ОДА повідомив сьогодні на розширеній нараді.

За словами О.ДОМБРОВСЬКОГО, він вважає неможливим подальше перебування на посаді керівника облдержадміністрації у зв’язку з незгодою з тією оцінкою його роботи, яка фактично дана в Указі Президента України про оголошення догани за порушення вимог про узгодження з главою держави відряджень голів ОДА за межі областей.

О.ДОМБРОВСЬКИЙ вважає, що рішення про догану є абсолютно безпідставним.

За словами губернатора, 23 вересня він брав участь у засіданні колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва, членом якої є. Звернувшись до Секретаріату Президента щодо погодження відрядження у встановленому порядку, О.ДОМБРОВСЬКИЙ не отримав письмової відповіді. Оскільки теми, які розглядались на колегії, стосувались важливих для області питань - дотацій на соціально-економічний розвиток та концепції адміністративно-територіальної реформи – О.ДОМБРОВСЬКИЙ узгодив свою поїздку у телефонному режимі з одним із заступників глави Секретаріату Президента. Тому оголошення йому догани він вважає проявом давнього конфлікту між ним та посадовцями Секретаріату, в основі якого не формальні, а принципові позиції.

О.ДОМБРОВСЬКИЙ зазначив, що область протягом останніх трьох років демонструвала державі приклад політичної стабільності та сталого розвитку, і не виключив, що саме це й було причиною напружених відносин з деякими посадовцями у Києві.

О.ДОМБРОВСЬКИЙ переконаний, що ситуація була просто використана для того, щоб напередодні виборів на його прикладі "поставити до строю усіх регіональних лідерів". Він зазначив, що не поступався принципами за всі роки перебування у владі і не має наміру робити це зараз.

"Я вимушений заявити, що не бачу можливості подальшого перебування на посаді голови обласної державної адміністрації. Може це для когось шок, але коли усі рвуться до влади, ДОМБРОВСЬКИЙ іде з влади. Я відверто говорю про свою незгоду з оцінкою своєї роботи та роботи Вінницької області, яка фактично дана в Указі Президента", - наголосив він.

На завершення свого виступу губернатор Вінниччини подякував своїй команді за співпрацю і у день Покрови Пресвятої Богородиці попросив заступництва для Вінницької землі.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Президент своїм Указом оголосив догану голові Вінницької ОДА О.ДОМБРОВСЬКОМУ за порушення вимог Указу від 11 лютого 2008 року «Про службові відрядження у межах України голів місцевих державних адміністрацій».

Довідка УНІАН. О.ДОМБРОВСЬКИЙ був призначений на посаду губернатора Вінниччини у лютому 2005 року.