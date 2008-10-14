Кабмін не дав грошей на вибори

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні не вдалося прийняти рішення про фінансування дострокових виборів з резервного фонду Кабінету Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

Він уточнив, що питання про виділення коштів підтримали міністри від НУ-НС, а 5 міністрів – від БЮТ і сам міністр внутрішніх справ – не підтримали.