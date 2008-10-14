Ющенко посилив внутрішніми військами охорону ЦВК та ГПУ - джерело

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО видав розпорядження, яким зобов’язав внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України надавати допомогу Управлінню державної охорони (УДО) щодо забезпечення безпеки Центральної виборчої комісії, Генеральної прокуратури та інших об’єктів державного значення, на яких сьогодні несуть службу співробітники УДО.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня 2007 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом вивів внутрішні війська з підпорядкування Міністерства внутрішніх справ і підпорядкував їх главі державі.