Ющенко розігнав Окружний суд не через «виборне» рішення?

Міністр юстиції Микола ОНІЩУК заявляє, що ліквідація Окружного адміністративного суду м. Києва не пов`язана з його рішенням про призупинення дії указу Президента про дострокові вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ОНІЩУК заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Не варто з політичними подіями пов`язувати ухвалення цього рішення», - сказав М.ОНІЩУК.

Міністр нагадав, що глава держави ухвалює рішення про ліквідацію судів на підставі звернення голови вищестоящого суду (в даному випадку - Вищого адміністративного суду України – УНІАН) за представленням міністра юстиції. «Таке звернення голови ВАСУ надійшло до Міністерства юстиції ще на початку літа, а наприкінці літа були внесені відповідні пропозиції главі держави. І лише тепер глава держави ухвалив відповідне рішення», - пояснив він.

М.ОНІЩУК уточнив, що у зверненні голови ВАСУ також містилася пропозиція про створення двох апеляційних і адміністративних судів у Житомирі та Вінниці.