СБУ вже набридло спростовувати «всіляку маячню» від БЮТ

У Службі безпеки України називають «маячнею» заяви окремих народних депутатів про підготовку силового сценарію спільно з Управлінням державної охорони.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СБУ, коментуючи заяви депутатів від БЮТ про те, що начебто СБУ спільно з УДО готує силовий сценарій.

«Нам вже набридло спростовувати і коментувати всіляку маячню», – сказали у прес-службі.

«Як серйозна державна установа - СБУ завжди відповідає за законність своїх дій і позицій, а у своїй діяльності керується винятково законами України і принципами відповідальності перед українським народом», - в черговий раз наголосили у спецслужбі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 жовтня, Народний депутат від БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що Служба безпеки України спільно з Управлінням державної охорони планують реалізацію силового сценарію зі встановленням прямого президентського правління. Він також зазначив, що Секретаріат Президента повторює «чилійський сценарій» встановлення диктатури часів Аугусто Піночета.