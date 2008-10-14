Заступник Балоги натякає, що Тимошенко сказала неправду

Заступник глави Секретаріату Президента України – представник Президента у Конституційному Суді і Центральній виборчій комісії Марина СТАВНІЙЧУК заявляє, що БЮТ не оскаржував у Конституційному суді Указ Президента про призначення позачергових парламентських виборів.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це М.СТАВНІЙЧУК заявила на зустрічі з послами та представниками дипломатичного корпусу країн-членів ЄС в Україні.

Вона наголосила, що конституційність Указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів не оскаржувалося в Конституційному Суді. «З огляду на конституційно-правову чистоту виданого указу Президента, його конституційність не оскаржувалася в Конституційному Суді України», – сказала вона. За словами Представника Президента, на сьогодні в КСУ є лише подання БЮТ, яке не стосується конституційності цього Указу Президента, а стосується тлумачення положень Закону про вибори народних депутатів України в частині формування окружних виборчих комісій. «Прем`єр-міністр України, очевидно, непоінформована і дає недостовірну інформацію суспільству про те, що її політичною силою Указ оскаржено у Конституційному Суді. Я хочу сподіватися, що вона просто непоінформована», – сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Представник Президента наголосила: політична ситуація в Україні не має розглядатися лише як конфлікт двох особистостей. «Не хотілося, щоб сьогодні та конституційно-правова і політична ситуація, яка має місце в Україні, розглядалась лише як конфлікт двох особистостей. Насправді питання є дещо більш широким – це питання інституційного плану, формування демократичних традицій в суспільстві і чіткого навчання дотримуватися Конституції України як Основного Закону», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

За її словами, політична ситуація свідчить про необхідність реформування виборчого законодавства, зокрема, актуалізації питання зміни виборчої системи надалі. І цим має займатися наступний парламент.

На переконання Представника Президента, надалі необхідно запроваджувати виборчу систему, яка давала б можливість людям розуміти, кого особисто вони обирають, на яких принципах і засадах мають діяти ці люди в подальшому у парламенті.

Участь у зустрічі також взяв заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів заявила, що її Блок планує доводити в Конституційному Суді України незаконність Указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про проведення дострокових парламентських виборів. «Ми звернулися і до адміністративного суду, і до Конституційного Суду. Ми звернулися до всіх судів, тому що вважаємо, що указ видано з порушенням Конституції, на догоду тим, хто хоче сьогодні знищити уряд, знищити парламент та довести країну до політичного відчаю», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.