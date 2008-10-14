Тимошенко, як тільки зможе, судитиметься з Ющенком за указ

Блок Юлії Тимошенко планує доводити в Конституційному Суді України незаконність Указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Ми звернулися і до адміністративного суду, і до Конституційного Суду. Ми звернулися до всіх судів, тому що вважаємо, що указ видано з порушенням Конституції, на догоду тим, хто хоче сьогодні знищити уряд, знищити парламент та довести країну до політичного відчаю», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр наголосила, що Указ Президента є незаконним, оскільки ще не минув один рік від часу попередніх позачергових парламентських виборів.

«Саме тому ми всіма можливими правовими засобами, які є в розпорядженні уряду, запобігатимемо проведенню цих дострокових виборів», - пояснила вона.

Як повідомляв УНІАН, в Блоці Юлії Тимошенко наполягають, що Президент не має права розпускати парламент до 23 листопада поточного року.

Згідно з Конституцією, повноваження ВР не може бути припинено, якщо парламент було обрано на дострокових виборах і він не пропрацював 1 рік з моменту обрання. Зокрема, прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, що тільки 23 листопада минає рік, оскільки відлік часу потрібно здійснювати з дня, коли депутати прийняли присягу після проведення дострокових виборів 30 вересня 2007 року.