"Опоблоківець" Скорик відповів Луценку, який хоче позбавити його недоторканності
Народний депутат від фракції «Опозиційний блок» Микола Скорик заявляє, що йому нема в чому виправдовуватися і він не робив нічого незаконного.
Про це він сказав у коментарі УНІАН, коментуючи заяву генпрокурора України Юрія Луценка про намір внести до парламенту подання про зняття недоторканності зі Скорика.
Депутат зазначив, що йому складно коментувати цю заяву. «Мені нема в чому виправдовуватися. Я нічого незаконного не здійснював», - сказав парламентарій і додав, що «тікати» не збирається.
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У тому разі, сказав Скорик, якщо Луценко все ж таки подасть подання на зняття з нього недоторканності, то депутат використає можливість «публічного захисту не для свого виправдання, тому що я не уявляю, в чому мене можна звинуватити, а для звинувачення цього режиму в тому, що він зробив із країною, втопивши країну в крові та злиднях».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні генеральний прокурор України Луценко заявив, що має намір наступного тижня внести до Верховної Ради подання про зняття недоторканності з народного депутата від фракції "Опозиційний блок" Скорика.