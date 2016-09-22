"Опоблоківець" Скорик відповів Луценку, який хоче позбавити його недоторканності

Про це він сказав у коментарі УНІАН, коментуючи заяву генпрокурора України Юрія Луценка про намір внести до парламенту подання про зняття недоторканності зі Скорика.

Депутат зазначив, що йому складно коментувати цю заяву. «Мені нема в чому виправдовуватися. Я нічого незаконного не здійснював», - сказав парламентарій і додав, що «тікати» не збирається.

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У тому разі, сказав Скорик, якщо Луценко все ж таки подасть подання на зняття з нього недоторканності, то депутат використає можливість «публічного захисту не для свого виправдання, тому що я не уявляю, в чому мене можна звинуватити, а для звинувачення цього режиму в тому, що він зробив із країною, втопивши країну в крові та злиднях».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні генеральний прокурор України Луценко заявив, що має намір наступного тижня внести до Верховної Ради подання про зняття недоторканності з народного депутата від фракції "Опозиційний блок" Скорика.