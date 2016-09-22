Україні потрібно оптимізувати витрати в освіті та охороні здоров'я – стратегічний радник Міклош

Україні потрібно оптимізувати витрати в системі освіти та охорони здоров'я. Про це співголова Стратегічної групи радників по просуванню реформ в Україні Іван Міклош розповів в інтерв'ю НВ.

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"За перший рік вдалося скоротити пенсійні витрати з 18% до 12% ВВП. 18% — це немислима цифра, найвища в Європі. Соціальні витрати зменшили з 36% до 26%. Але всі інші дії по оптимізації можливі, тільки якщо відбудуться структурні реформи, а їх досі не було ні в освіті, ні в системі соцзабезпечення, ні в охороні здоров'я. І якщо в пенсійній сфері позбулися деяких привілеїв і частини невиправдано високих виплат, то в системах охорони здоров'я та освіти з точки зору публічних фінансів не зробили нічого", - додав радник.

Міклош вважає, що фінансування цих сфер надлишкове і неефективне.

"Важливо не тільки скоротити витрати, але і поліпшити якість послуг, яка при величезних бюджетних витратах залишається низькою. Не вкладати невиправдані суми у лікарняні стіни, а перенаправити їх на турботу про здоров'я пацієнта", - розповів він.

"Найважливіше — це захист права власності, судова реформа, яка торкнеться всіх — прокурорів, суддів, слідчих. Це найбільша проблема", - підсумував Міклош.

Нагадаємо, віце-президент США Джо Байден нагадав, що якщо реформи в Україні будуть проходити недостатньо ефективно, санкції Євросоюзу проти РФ можуть скасувати.

Повну розмову з Іваном Міклошем читайте у свіжому номері журналу "Новое время".