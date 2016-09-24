В СБУ пояснили, чому не можуть депортувати політтехнолога Шувалова

Про це в ефірі Громадського заявив керівник апарату СБУ Олександр Ткачук.

«Казати на сьогоднішній момент, що є підстави про скорочення терміну перебування пана Шувалова в Україні ми не можемо, я говорю про це відверто», - стверджує Ткачук.

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Водночас він сказав, що СБУ «збирає усю наявну інформацію» стосовно працівників «Інтера», які можуть становити загрозу державній безпеці України.

«Що стосується Шувалова, та інших працівників «Інтера», які є громадянами РФ, то ми збираємо інформацію як з відкритих джерел, так і через свої специфічні канали, і потім даємо оцінку. Звичайно, я це можу підтвердити, що ми даємо оцінку про порушення українського законодавства», - додав керівник апарату СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня в приміщенні телеканалу "Інтер" на вулиці Щусєва, 26, сталася пожежа. Пожежі передував мітинг біля будівлі телеканалу. Активісти вимагали припинити роботу каналу, звинувачуючи "Інтер" у тому, що він працює як пропагандистський ЗМІ Росії.

Навколо діяльності телеканалу в суспільстві розгорілися справжні баталії, а голова голова правління телеканалу Єгор Бенкендорф з рештою подав у відставку.