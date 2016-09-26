Голова МЗС Франції застеріг Росію та Іран від співучасті у злочинах режиму Асада
Міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро у неділю, 25 вересня, застеріг Росію та Іран від співучасті в злочинах режиму Башара Асада.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
У спеціальній заяві Еро наголосив, що режим Асада "вибрав шлях військової ескалації".
Читайте такожСирійська опозиція виступила із заявою: мирні переговори не мають сенсу через Росію
"Я закликаю Росію та Іран зібратися з думками та продемонструвати відповідальність, поклавши край цій стратегії, що веде у глухий кут", - зазначив французький міністр.
Також він додав, що в іншому разі Росія та Іран стануть спільниками у воєнних злочинах, вчинених в Алеппо, цитує агентство Reuters.
Як повідомляв УНІАН раніше, міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Росія винна в затягуванні громадянської війни в Сирії і, можливо, у скоєнні військових злочинів у формі авіанальотів на автоколони з гуманітарною допомогою.