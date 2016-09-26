Голова МЗС Франції застеріг Росію та Іран від співучасті у злочинах режиму Асада

02:46, 26 вересня 2016
Політика
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Міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро у неділю, 25 вересня, застеріг Росію та Іран від співучасті в злочинах режиму Башара Асада. 

REUTERS

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У спеціальній заяві Еро наголосив, що режим Асада "вибрав шлях військової ескалації".

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"Я закликаю Росію та Іран зібратися з думками та продемонструвати відповідальність, поклавши край цій стратегії, що веде у глухий кут", - зазначив французький міністр.

Також він додав, що в іншому разі Росія та Іран стануть спільниками у воєнних злочинах, вчинених в Алеппо, цитує агентство Reuters.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Росія винна в затягуванні громадянської війни в Сирії і, можливо, у скоєнні військових злочинів у формі авіанальотів на автоколони з гуманітарною допомогою.

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