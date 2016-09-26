Порошенко назвав "передвиборною риторикою" слова Трампа про можливе визнання Криму російським

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CNN, передає РБК-Україна.

"Це частина передвиборчої риторики. Майбутній президент США незалежно від того, хто ним виявиться, буде дуже відповідальною людиною", - сказав глава української держави.

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Порошенко також відмовився звинувачувати колишнього радника Трампа - Пола Манафорта - у корупції в Україні у часи президентства Віктора Януковича. Президент України нагадав, що Національне антикорупційне бюро продовжує розслідування.

Зі свого боку він пообіцяв, що це питання не матиме ніякого політичного втручання, а результатами Україна поділиться з американськими правоохоронцями.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко в інтерв'ю на каналі CNN заявив, що російські війська в Сирії ведуть себе так само, як на Донбасі.

"Росія живе в паралельному світі. Брехня – це козир Путіна. З такою поведінкою майже неможливо, або дуже важко вести переговори", - заявив Порошенко.