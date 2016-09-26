Комітет ЄП сьогодні схвалить доповідь щодо безвізового режиму для України - євродепутат

Про це в інтерв'ю "Сегодня" заявив євродепутат Андрій Пленкович.

"Ми вже прийняли дуже позитивну "думку" на цю доповідь у Комітеті із закордонних справ, яку підготував Яцек Саріуш-Вольський – польський євродепутат, який постійно просуває ідеї України. І потім ми повинні включити це питання до порядку денного пленарного засідання Європарламенту", - зазначив він.

Читайте такожСтандартна процедура: у комітеті ЄП зареєстровано пропозицію відмовити Україні в безвізовому режимі

Також євродепутат запевнив, що Комітет зробить максимум, щоб досягти позитивного результату і позитивного голосування.

"Єдине питання, яке ми повинні розуміти, – це проблема міграційного кризи та біженців. Питання візової лібералізації пов'язані з цим, що ускладнює процес. Але я впевнений, що ми знайдемо позитивне рішення для України, бо українці заслуговують цього і ви навчилися справлятися з внутрішньо переміщеними особами (з Донбасу – Ред.), яких вже 1,5 млн, без їхньої міграції в країни Євросоюзу", - заявив Пленкович.

Нагадаємо, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Ради Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданою Єврокомісією в грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна успішно виконала всі критерії в рамках Плану дій щодо візової лібералізації.