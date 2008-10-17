Луценко сподівається на українські патрони та автоматичну зброю
Переозброєння міліції потребує уваги
Міністерство внутрішніх справ має намір наступного року приділяти максимум уваги переозброєнню міліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві.
«МВС наступного бюджетного року планує приділити набагато більше уваги переозброєнню власних підрозділів», - сказав він.
Оскільки, за його словами, працювати далі на застарілій комп’ютерній техніці вже не дозволено, «і ми її міняємо вже буквально 3-4 роки».
Говорячи про стрілецьке озброєння, він поінформував, що вже з наступного року «ми маємо надію випускати патрони власного виробництва до пістолетів «Форт», які виробляє казенне підприємство «Науково-виробниче об’єднання МВС України», розташоване у Вінниці.
Також він висловив сподівання на те, що з наступного року Україна сама розпочне виробляти автоматичну зброю, оскільки зараз вона здійснює лише її складання.