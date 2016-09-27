Прокуратура завершила розслідування проти екс-міністра оборони Єжеля

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Зазначається, що колишнього міністра підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

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Наразі стороні захисту повідомили про завершення досудового розслідування та відкриття відповідно до вимог ст. 290 КПК України матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.

Також зазначається, що підозрюваний Єжель може у будь-який час прибути до слідчого і особисто ознайомитися з матеріалами кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня Печерський райсуд м. Києва видав дозвіл Головній військовій прокуратурі ГПУ на здійснення спеціального досудового розслідування у справі стосовно Єжеля, підозрюваного у зловживанні службовим становищем.

За інформацією ГПУ, Єжель підозрюється в тому, що він умисно в інтересах третіх осіб протягом 2011-2012 років видав чотири окремі доручення, за якими оплата комунальних послуг, спожитих суб'єктами господарювання, була здійснена за рахунок бюджетних коштів без подальшої компенсації (суб'єкти підприємницької діяльності були задіяні в наданні послуги з організації харчування особового складу Збройних сил України). У результаті таких дій державі завдано матеріальних збитків на загальну суму близько 43 млн грн.

Єжеля оголошено в державний розшук і вжито заходів щодо його оголошення в міжнародний розшук. Судом дано дозвіл на його затримання та доставку до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Єжель обіймав посаду міністра оборони з березня 2010 року по лютий 2012 року.