У ЦВК занепокоєні: де гроші на 138 виборів?

Центральна виборча комісія занепокоєна невирішеністю питань щодо фінансування позачергових місцевих виборів, призначених Верховною Радою на 30 листопада 2008 року.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату Комісії, це питання сьогодні обговорювалося на черговому засідання Центральної виборчої комісії, яке провів голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ.

Протокольним рішенням Комісія схвалила звернення до Президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо фінансування підготовки і проведення позачергових місцевих виборів, призначених парламентом в окремих регіонах України на 30 листопада 2008 року.

У зверненні, зокрема, зазначено, що постановами Верховної Ради України на 30 листопада 2008 року призначені позачергові вибори сільських, селищних, міських голів у 138 територіальних виборчих округах.

На проведення місцевих виборів Законом України "Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України" передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 14,4 млн. грн. Головним розпорядником субвенції визначено Центральну виборчу комісію.

У ЦВК нагадують, що 25 травня і 1 червня 2008 року в окремих регіонах України були проведені позачергові місцеві вибори, призначені Верховною Радою на ці дати, і в ході їх організації та проведення виділені кошти використано в повному обсязі.

У зв’язку з призначенням на 30 листопада низки позачергових місцевих виборів Центральна виборча комісія листами від 15 вересня 2008 року № 21-39-1590 та від 22 вересня 2008 року № 21-39-1633 надала Міністерству фінансів України пропозиції щодо видатків, необхідних для проведення цих виборів. ЦВК також звертає увагу, що у Верховній Раді України зареєстровано ряд законопроектів стосовно внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України", зокрема, у частині фінансування місцевих виборів. Однак рішення щодо них на цей час не прийнято.

Центральна виборча комісія висловлює стурбованість з цього приводу і зазначає, що відсутність коштів ставить під загрозу підготовку і проведення призначених парламентом позачергових місцевих виборів, реалізацію виборчих прав громадян України.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування було ухвалене рішення звернутися з проханням до Комітету ВР з питань бюджету розглянути та подати на засідання парламенту проект закону про внесення змін до державного бюджету на 2008 рік щодо фінансування позачергових місцевих виборів.

Голова комітету, народний депутат Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО, зокрема, зазначив, що 23 вересня до голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА надійшов лист від голови ЦВК В.ШАПОВАЛА, в якому йдеться про складність проведення позачергових місцевих виборів у зв’язку з відсутністю фінансування.

Крім того, О.ОМЕЛЬЧЕНКО наголосив, що до ВР з аналогічною проблемою звернулися і ряд місцевих територіальних виборчих комісій.

Під час засідання комітету член ЦВК Олександр ШЕЛЕСТОВ наголосив, що проведенню позачергових місцевих виборів 30 листопада нічого не загрожуватиме, якщо до 25 жовтня вони будуть профінансовані. Він пояснив це тим, що 25 жовтня має бути нарахована заробітна плата членам виборчих комісій.

«Але без внесення змін до державного бюджету наслідком стане фактичне унеможливлення проведення виборів у 138 населених пунктах», - сказав член ЦВК.