У Єдиному центрі вже називають іншу дату виборів

Відповідно до закону, треба буде перенести дату на два тижні, тобто вибори можуть відбутися десь 21 грудня. Про це сказав в інтерв`ю газеті «Дело» (№190 (704) від 20 жовтня 2008 року) народний депутат України, член партії «Єдиний центр» Михайло ПОЛЯНЧИЧ.

На запитання чи реально, що вибори будуть 28 грудня, він відповів: «Якщо політики виявляться зовсім непорядними і безвідповідальними, щоб зіпсувати людям новорічні свята, то так».

М.ПОЛЯНЧИЧ вважає, що в такій ситуації явка виборців “буде непрогнозованою». У той же час він вважає, що “людям слід відповідально підійти до цього процесу і прийти на виборчі дільниці». «Я думаю, що все-таки явка буде більше 50%», - додав він.

Відповідаючи на запитання про те, що «Єдиний Центр» виявляв велику зацікавленість до персони Арсенія ЯЦЕНЮКА, але спікер і досі не перейшов у цю партію, М.ПОЛЯНЧИЧ відповів: «Так. Ми від цього і не відмовляємося. Багато було зроблено для того, щоб ЯЦЕНЮК став спікером».