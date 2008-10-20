Ющенко знову очолить свій блок - джерело відкрило першу п’ятірку

Президент Віктор Ющенко очолить на дострокових виборах список блоку, сформований на базі "Нашої України" та Української народної партії.

Як повідомляють джерела "Української правди", наразі сформовано першу п’ятірку "Блоку Ющенка "Наша Україна".

П’ятірка виглядатиме таким чином:

Віктор Ющенко,

В’ячеслав Кириленко,

Арсеній Яценюк,

Юрій Єхануров,

Юрій Костенко.

До блоку увійдуть партії "Наша Україна" та УНП. До об`єднання не увійде жоден з членів Єдиного центру.

Рішення узгоджено двома партіями і президентом.

"Незважаючи на намагання Віктора Балоги протягнути ЄЦ, майже остаточно можна сказати, що у складі цього блоку жодного з членів цієї партії не буде. Тому Віктор Балога зараз не в дуже доброму гуморі", - зазначив співрозмовник.