Регіонали придумали, як встигнути до 7 грудня

У Верховній Раді сьогодні зареєстровано законопроект народного депутата Олени ЛУКАШ (фракція Партії регіонів) «Про внесення змін до змін до деяких законодавчих актів України», який передбачає надання права Центральній виборчій комісії змінювати строки проведення виборчих процедур під час позачергових виборів народних депутатів.

Текст відповідного законопроекту розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

“Такі зміни дозволять забезпечити можливість та право Центральної виборчої комісії, у випадку існування об`єктивних перепон у виборчому процесі, шляхом прийняття відповідного рішення Комісії змінювати строки окремих етапів виборчих процедур під час проведення позачергових виборів. Це дозволить забезпечити проведення позачергових виборів протягом 60 днів”, - вважає О.ЛУКАШ.

Зокрема, депутат пропонує внести зміни до Закону “Про Центральну виборчу комісію”, а також до Закону “Про вибори народних депутатів України”.

На думку депутата, прийняття запропонованого проекту закону сприятиме забезпеченню захисту гарантованих Конституцією України виборчих прав громадян України, належній організації підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України.