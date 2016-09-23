"Жодного зв'язку немає": в АП відповіли на слова Байдена про ризик зняття санкцій з РФ у разі провалу реформ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв сьогодні на брифінгу в Києві.

«Жодного взаємозв’язку між санкціями (проти Росії – УНІАН) та безвізовим режимом (між Україною та ЄС) немає. Я хотів би нагадати, що санкції були запроваджені через те, що РФ брутально порушила міжнародні принципи, міжнародне право і Статут ООН», - наголосив він.

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«Санкції мають бути скасовані лише тоді, коли ці принципи будуть дотримані, коли буде відновлено суверенітет та територіальну цілість України, зокрема це стосується Донбасу і Криму», - заявив заступник глави Адміністрації президента України.

«Тому санкції жодною мірою не пов’язані ні з безвізовим режимом, ні зі станом виконання, проведення Україною внутрішніх реформ не пов’язані», - підкреслив Єлісєєв.

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Як повідомлялося, раніше віце-президент США Джо Байден попередив президента Петра Порошенка про ризик зняття Європейський Союзом санкцій проти Росії в разі відсутності прогресу у проведенні реформ в Україні.

"Ми знаємо, що якщо вони (українська влада) дадуть привід ЄС, то є принаймні п'ять країн, які прямо зараз готові сказати: "Ми хочемо вийти з режиму санкцій проти Москви"", - сказав Байден під час виступу в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку.